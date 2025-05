Terremoto e due feriti alla Vittorino da Feltre, ma è 'solo' un'esercitazione

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata alle 9.30 di stamattina a Piacenza. Il sisma ha provocato alcuni danni strutturali alla scuola primaria Vittorino da Feltre dove tutti gli alunni, i docenti e il personale in servizio sono stati evacuati. Tra di loro due giovani studenti sono rimasti feriti. Niente paura però. È tutta finzione e parte del copione stilato dalla Protezione civile comunale all'interno di un'esercitazione che ha coinvolto sessanta operatori con divise di diverso colore, varie autorità locali, quindici mezzi di soccorso e tutte le persone che si trovavano all'interno dell'edificio di via Manfredi. In totale circa 700 coinvolti in una simulazione ideata per mettere in atto tutte le procedure previste dalle linee guida del piano comunale di Protezione civile.

L'importanza delle esercitazioni: "Investiamo nella sicurezza"

"Formazione, informazione, esercitazione - precisa Roberto Santacroce in rappresentanza della Protezione civile di Piacenza -. È in tempo di pace che bisogna prepararsi per sapere come comportarsi e non avere paura, ma soprattutto per evitare situazioni confusionarie come quelle accadute durante il terremoto di lieve intensità del 13 ottobre del 2023". "La presenza di tanti bambini aumenta il valore di questa esercitazione perchè loro sono i cittadini del presente e del futuro e devono sapere che cos'è un piano di protezione civile e quali sono le figure a loro disposizione durante le emergenze" conferma l'ispettore antincendio dei vigili del fuoco di piacenza Massimiliano Clini.

La simulazione ha messo in moto tutte le fasi previste in caso di sisma lieve: dalla scossa iniziale annunciata con il suono di una trombetta, all’evacuazione, fino all’intervento di vigili del fuoco, sanitari e unità cinofile per la rilevazione dei danni strutturali e il recupero di due piccoli ‘feriti’ rimasti all’interno dell’edificio. "Un'esperienza in rete funzionante e funzionale - le parole della dirigente scolastica Monica Caiazzo -. Ringrazio tutti gli operatori. Una collaborazione ben riuscita e preziosa per tutti quanti".

"Una bellissima giornata che ci ha consentito di testare le linee guida sul rischio sismico lieve con la partecipazione di tutte le componenti del sistema di Protezione civile - afferma Claudio Giordano - .Queste giornate contribuiscono inoltre a creare nei più giovani un senso civico sulla cultura della protezione civile e capire sin da subito quali sono i comportamenti virtuosi da adottare". "Bellissimo lavorare ed esercitarsi insieme ai bambini - evidenzia Alessandro Gandolfi, coordinatore emergenza territoriale 118 -. Crediamo tantissimo nell'importanza di questi eventi informativi. Dobbiamo continuare a organizzarli".

Grazie al Gruppo Libertà verrà prodotto un filmato che verrà utilizzato per formare docenti e personale scolastico degli istituti di Parma e Piacenza.