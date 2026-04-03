Tommaso e la sua auto che diventa libreria itinerante

Ha trasformato il bagagliaio della sua auto in una piccola libreria itinerante. Basta sollevare lo sportello e lo scenario cambia: file ordinate di libri, copertine ben visibili e una bandiera che si srotola come un’insegna. “Press Me Stess”, si legge. Un gioco di parole tra inglese e dialetto che racconta già tutto: un progetto indipendente, fatto con le proprie mani. A chi acquista il suo libro, dal titolo "Interlunio", augura «un dolce orbitare». Protagonista di questo progetto è Tommaso Livelli, trent’anni, residente a Borgotrebbia e impiegato in un negozio di duplicazione chiavi. Ma fuori dall’orario di lavoro diventa autore, editore e distributore di sé stesso.

«Il mio racconto — spiega — parte da un detto: “Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito”. Mi sono chiesto cosa succederebbe se quello stolto riuscisse davvero a vedere la luna. E mi sono risposto che probabilmente se ne innamorerebbe». Da qui nasce la storia: un legame tra lo stolto e la luna, intenso e fragile. Poi, improvvisamente, una notte, la luna scompare. «E lo stolto vive questo lutto», continua Livelli, «un’assenza che diventa il cuore del racconto».

«Mi piace occuparmi anche della distribuzione», dice Livelli. «È bello consegnare i libri di persona, incontrare chi li ha prenotati e rivedere persone che non vedevo da tempo, ma anche conoscere volti nuovi». “Press Me Stess” è un’idea in evoluzione, a detta sua. «Lo scopo — conclude il giovane autore — è partire da solo, sì. Ma piano piano creare un gruppo, un collettivo di persone che condividano lo stesso percorso e lo stesso obiettivo».