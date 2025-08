Torna la luce a Gragnano il guasto era in via Caselle

Robottini che vagavano per casa senza mèta, lampade bruciate, allarmi e sistemi domotici in tilt, cancelli elettrici che si aprono o chiudono a singhiozzo. Gragnano, ieri, per l’ennesima volta, sembrava impazzita: e invece la causa era nel guasto poi riscontrato dai tecnici Enel in via Caselle. Una volta individuato il punto esatto - che causa continuo andare e venire della corrente era difficile da stabilire - gli operai sono subito intervenuti e la situazione, incrociando le dita, è tornata alla normalità, anche se parecchi cittadini e titolari di aziende hanno riscontrato danni. Tra questi, anche la stessa sindaca Patrizia Calza, che ha fatto i conti con una pompa dell’acqua bruciata: E-Distribuzione, in una nota, ha informato intanto che la luce è tornata, in modo stabile.

«Siamo dispiaciuti per i disagi», precisa la nota. «Dopo una accurata ricerca, abbiamo individuato il componente guasto all’interno di una cabina secondaria, situata in via Caselle, che era all’origine dei disservizi di breve durata che hanno interessato il territorio. I tecnici dell’azienda hanno quindi prontamente provveduto alla sostituzione del componente guasto, risolvendo in via definitiva la criticità registrata sugli impianti ». E ancora: «Contestualmente l’azienda elettrica ha contattato l’amministrazione comunale per informarla riguardo la risoluzione della problematica sulla rete che comunque verrà monitorata anche nei prossimi giorni».

La sindaca Calza aveva contattato anche la prefettura - ieri la nuova prefetta Patrizia Palmisani ha incontrato i sindaci - chiedendo aiuto nel disservizio andato avanti per giorni. In caso di ulteriore necessità, Enel ribadisce che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803500. Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, sul sito internet di Enel.