C'è una compagna di viaggio che, prima o poi, torna sempre a farsi vedere nella Pianura Padana. Arriva piano, si posa sui campi, inghiotte le strade, sfuma i contorni delle case e trasforma la pianura in un paesaggio sospeso. È la nebbia, quella "nostra", che sa di novembre, di mattine umide e di campagne che sembrano fantasmi.

Dopo il primo accenno di brina registrato in pianura, adesso è arrivato anche il suo turno. I banchi di nebbia, per quanto neppure lontanamente paragonabili a quelli di trent'anni fa - quando, dicono i pendolari, "si viaggiava certe sere con la testa fuori dal finestrino, sperando di vedere qualcosa" - hanno resistito oggi pomeriggio soprattutto in pianura, come mostrano anche le immagini satellitari, mentre le condizioni meteorologiche hanno continuato a regalare giornate decisamente miti per il periodo.

A raccontare l'evoluzione è Silvio Scattaglia di Meteo Niviano, che segnala i temporanei annuvolamenti pomeridiani. Il veloce passaggio di un piccolo corpo nuvoloso e una lieve ventilazione occidentale dovrebbero favorire la dissoluzione degli eventuali banchi residui sulle pianure più basse. Poi spazio a una nottata serena e - dice Scattaglia - a un'altra splendida giornata, domani, prima della perturbazione invece attesa per domenica che ha fatto rimandare di una settimana la festa patronale dedicata a san Colombano a Vicobarone.

Ma a colpire, in queste ore, è soprattutto il termometro. Alle 12.15 a Bobbio si sfioravano - segnalano i lettori - i 19 gradi: una temperatura che, a novembre inoltrato, ha decisamente il sapore di un'anomalia. Chissà se anche qui, comunque, il motto popolare legato al santo simbolo della città della Valtrebbia verrà confermato nel suo giorno, lunedì, 23 novembre, quando a Bobbio è atteso il vescovo Luciano Monari per la concelebrazione delle 11: e cioè "San Colombano con la neve in mano".

Intanto condividiamo questa immagine di nebbia del lettore Andrea Badenchini.