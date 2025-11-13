Tornano i cortei funebri a Borgonovo, mancavano da 8 anni

A Borgonovo tornano i cortei funebri. A ormai otto anni dalla decisione di sospenderli, ora la possibilità di accompagnare i propri cari durante l’ultimo viaggio, seguendo il feretro a piedi, è stata ripristinata. Con un recente provvedimento della giunta è stata reintrodotta la possibilità di organizzare il corteo funebre, ma solo dalla chiesa al cimitero.

Terminato cioè il rito funebre in Collegiata, a richiesta tramite l’impresa funebre, si può seguire a piedi il carro funebre passando per via Cavallotti, via don Milani fino al cimitero comunale. Non è invece possibile organizzare cortei funebri dalla casa del defunto alla Collegiata. Anche nelle frazioni di Corano e Mottaziana si possono tenere i cortei funebri, mentre a Castelnovo e Fabbiano si può seguire solo in auto.