Totem installato e rimosso in un giorno in Piazza Cavalli

È la guerra dei totem. Quelli che appaiono e scompaiono nell’arco di una giornata, come è successo in piazza Cavalli. L’altro pomeriggio ha fatto il giro dei social il video degli operai che installavano un altro totem proprio davanti a palazzo Gotico, fissandolo sulle lastre – anch’esse tutelate – di piazza Cavalli. Il tutto nonostante la Soprintendenza per le province di Parma e Piacenza avesse sottolineato, nelle prescrizioni indirizzate al Comune di Piacenza in merito ai lavori per la nuova segnaletica turistica per il centro storico, «la necessità di rivedere la collocazione del totem previsto davanti a Palazzo Gotico che per dimensioni e ubicazione risulterebbe non compatibile con il contesto tutelato, incidendo negativamente pure sulla pavimentazione storica».

Ieri mattina il manufatto faceva mostra di sé con le indicazioni storiche relative al palazzo e alla piazza. Ma alla sera era già stato tolto. E in serata è arrivata anche una nota del Comune in cui si rendeva nota la rimozione: «Questa mattina è stato posizionato un totem informativo in piazza Cavalli in una collocazione non conforme a quanto autorizzato dalla Soprintendenza nell’ambito del progetto di cartellonistica turistico-culturale per il centro storico - si legge nella nota - a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici competenti, è stata disposta l’immediata rimozione del manufatto, che è già avvenuta. Il ripristino dello stato dei luoghi è in capo all’azienda incaricata dell’intervento, sempre in conformità con le indicazioni degli enti competenti».

Il Comune ha anche reso noto che le attività di installazione della cartellonistica nel centro storico sono state temporaneamente sospese per consentire gli approfondimenti necessari e il riallineamento degli interventi alle prescrizioni previste dal percorso autorizzativo.