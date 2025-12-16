Tra Fiorenzuola e Castelsangiovanni il sorpasso è sempre più vicino

C’è Piacenza, la città straripante - 103mila abitanti - nata da un accampamento romano, chiusa e sulla difensiva per Dna. E che ancora oggi non è al centro della provincia, anzi, se ne sta verso il Po, a guardare i monti. Però ha due spalle, robuste, che storicamente si scrutano l’un l’altra, un po’ per competizione tra due belle e un po’ senza volerlo dare troppo a vedere, a destra e a sinistra della città, non politicamente, ma geograficamente. Quella verso Pavia si chiama Castelsangiovanni, l’antica Olubra; quella verso Parma si chiama Fiorenzuola, la Florentia sulla Via Emilia. Così antiche, così simili, così diverse, cresciute a dismisura senza volersi perdere: ciascuna ha servizi equiparabili a quelli di comuni più popolosi, e ciascuna ha un ospedale finito al centro di un piano di riordino che l’ha trasformato; ciascuna, poi, conta ogni anno più morti di nati (è così praticamente dappertutto), ma anche il segno “più” legato ai residenti attirati dalla fame di lavoro. Dalla logistica, principalmente, cui sono stati consacrate vocazioni e pezzi di terra in entrambe le città, al ritmo della velocità della luce, tanto che ha ragione la sindaca Stragliati a dire che «c’è una città nella città » e ha ragione il sindaco Gandolfi nello stabilire che «c’è attrattività

dal punto di vista occupazionale ». E in entrambe le realtà, capoluogo di Valdarda e Valtidone, ad arrivare prima di tutti sono stati gli stranieri in cerca di presente e futuro. Finisce il 2025 e tiriamo la riga dei conti, chiedendoci: se storicamente Fiorenzuola è il secondo comune più popoloso del Piacentino, è vicino il sorpasso di Castelsangiovanni? I dati che abbiamo qui mappato dicono né no, né sì, piuttosto “non ancora”. A separare le due comunità ci sono solo 700-800 abitanti: e se Castelsangiovanni potesse contare su una disponibilità residenziale più ampia, forse, li avrebbe già raggiunti. Vediamo il 2026. Intanto, riflettiamo insieme su quest’anno, sia mai riservi ancora un colpo di scena.