Tra rifiuti abbandonati e rami spezzati: viaggio nel degrado dei Giardini Margherita

Buste di plastica, bottiglie, rami spezzati, borse della spesa abbandonate sulle panchine nonostante la presenza di numerosi cassonetti dell’immondizia. Ai giardini Margherita di Piacenza regnano degrado e inciviltà.

Quella che sulla carta è una delle aree verdi più belle e preziose della città ancora una volta, per l’ennesima volta, viene segnata da episodi di degrado e incivilita. Bidoni colmi di rifiuti, resti di pic-nic che diventano il banchetto per piccioni affamati. Sono queste le immagini che definiscono oggi lo stato di incuria dei giardini Margherita.

Una ferita per i residenti della zona e di certo non una bella cartolina per chi arriva a Piacenza passando per la stazione ferroviaria.