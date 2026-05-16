Tra sette e violenze la Piacenza nera vista da Mariani: «Non ti abitui mai»

Ventuno casi di cronaca nera che raccontano di come i crimini non cambino mai, perché in fondo la natura umana è sempre la stessa, e di un mestiere, il cronista di nera, nato per quasi per caso ma che con il tempo ha finito per diventare una seconda pelle. Ermanno Mariani, firma di riferimento di Libertà, per cui ha documentato gli ultimi quattro decenni di cronaca nera e giudiziaria, si è raccontato ospite a Sarmato della rassegna “L’appetito vien... leggendo”. La presentazione della ristampa aggiornata del suo “Oscuri Delitti” (Parallelo 45) con all’interno 21 storie di cronaca nera (una selezione rispetto alle centinaia che Mariani ha documentato), è stata l’occasione per il giornalista e scrittore di riavvolgere il nastro e raccontarsi.