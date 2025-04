Tradizione di Pasqua, via alla Fiera dell'Angelo

Oggi, domenica di Pasqua, a Borgonovo scatta l'ora della due giorni dedicata alla Fiera dell'Angelo. Per chi ha scelto di trascorrere questi giorni di festa a casa la kermesse borgonovese rappresenta un tappa obbligata, tra mostre, ambulanti, luna park, hobbisti, animazioni per tutti i gusti e per tutte le tasche.

In paese saranno dislocati circa 300 ambulanti, lungo tutte le vie del centro storico. in piazza Garibaldi, piazza de Cristoforis e via Sarmato largo ai luna park, con attrattive pensate soprattutto per giovani e famiglie.

Non mancano il tradizionale banco di beneficenza e il mercatino dell'usato, in oratorio con anche la mostra mercato degli attrezzi agricoli in viale Fermi. Nell'area ex Monastero largo invece alla rassegna enogastronomica, mentre lungo via Roma troveranno spazio le associazioni del paese. Il centro pensionati di viale Fermi ospita un mercatino del libro usato e una mostra dei vecchi mestieri.

Solo nella giornata di lunedì il fossato della Rocca ospiterà invece la rassegna zootecnica con animali da reddito e da cortile: bovini, ovini, equini ma anche conigli e galline. Sia oggi che domani in auditorium, nel fossato, sarà visitabile una mostra dei serpenti.