Borgonovo si prepara alla tradizionale Fiera dell'Angelo

Borgonovo si prepara alla fiera dell'Angelo. Domenica 20 e lunedì 21 aprile, giorni di Pasqua e Pasquetta, il paese della bassa Valtidone diventa la capitale della valle e non solo. In occasione dell'immanncabile fiera dell'Angelo sono attesi oltre 300 tra ambulanti, giostrai, espositori agricoli, hobbisti e tanto altro ancora.

Le due attrattive principali resteranno come sempre la rassegna enogastronomica, nell'area ex Monastero con una quindicina di produttori locali e la presenza di Coldiretti con Campagna Amica. Nel fossato della rocca, nella sola giornata di lunedì, via invece alla gettonatissima rassegna zootecnica con 34 tra bovini, ovini, cavalli, asini e accanto un centinaio di conigli e galine ornamentali.

In piazza Garibaldi, piazza de Cristoforis e via Sarmato ci saranno le tre aree luna park, con 58 giostrai e, novità di quest'anno, un safari per bambini.

Via roma sarà come sempre la casa delle associazioni, mentre l'area antistante le scuole ospiterà gli hobbisti. Le vie tutte attorno al centro paese saranno invase da oltre 200 ambulanti. Gli espositori agricoli saranno in viale Fermi.

Verranno previste tre grosse aree a parcheggio lungo le direttrici principali in ingresso al paese con 80 posti per disabili.