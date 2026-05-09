Traffico bloccato a causa di un gregge di pecore

Nel tardo pomeriggio di oggi, 9 maggio 2026, un gregge di pecore ha mandato in tilt il traffico alle porte di Piacenza. Centinaia di pecore hanno bloccato il passagigo delle auto sul cavalcavia in prossimità del casello autostradale di Piacenza Sud. Molte le auto rimaste in coda in attesa che il gruppo di animali lasciasse l'asfalto e permettesse il passaggio.