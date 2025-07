Tragedia a Borgonovo, anziana trovata morta in un appartamento

Tragedia questa sera, venerdì 4 luglio, in via XX Settembre a Borgonovo. Un'anziana di 93 anni è stata trovata senza vita in un appartamento.

Sembra che i vicini abbiano dato l'allarme vedendo del fumo uscire dalla casa.

Sul posto vigili del fuoco con l'autoscala, i carabinieri di Borgonovo e l'ambulanza inviata dal 118.

I carabinieri intervenuti dopo l'allarme dato dai vicini FOTO BERSANI

Purtroppo quando i soccorritori sono entrati, per la donna non c'era più nulla da fare.

Ancora da chiarire la dinamica: l’incendio potrebbe essere partito da una sigaretta caduta sul divano, ma si tratta solamente di un’ipotesi.

La pensionata potrebbe essere stata avvolta dal fumo sprigionatosi dalla combustione senza lasciarle scampo.

I rilievi sono proseguiti per tutta la notte e forse solo oggi saranno chiarite la dinamica e le cause del decesso.

«E’ una cosa terribile - hanno detto alcuni testimoni - dall’appartamento al piano rialzato usciva il fumo. Abbiamo chiamato e nessuno rispondeva».

La pensionata sarebbe stata trovata sul divano di casa dai soccorritori allertati proprio dai vicini di via XX Settembre.