Tragedia nei campi, morto un operaio 19enne di origine straniera residente nel Piacentino

Una giornata di lavoro si è trasformata in tragedia a Stagno Lombardo, nel Cremonese. Un giovane operaio agricolo di 19 anni, di nazionalità straniera ma residente in provincia di Piacenza, è morto nel tardo pomeriggio di domenica 2 agosto, dopo essere stato colto da un improvviso e gravissimo malore mentre era impegnato nella raccolta dei pomodori.

L’allarme è scattato intorno alle 17, quando il ragazzo si è accasciato a terra davanti ai colleghi. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i sanitari del 118 che, viste le condizioni disperate, hanno disposto il trasferimento in codice rosso all'ospedale di Cremona tramite l'elisoccorso.

Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto poco dopo il ricovero. Tra le ipotesi al vaglio, un arresto cardiaco fatale causato dal caldo estremo. Sul caso indagano i carabinieri e i tecnici della medicina del lavoro.

Su Facebook è arrivato il messaggio del sindaco di Stagno che ha espresso il profondo dolore dell'Amministrazione e della comunità locale.