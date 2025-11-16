Travolta da un'auto mentre va in bici: 15enne all'ospedale

Una ragazza di 15 anni è stata travolta da un'auto mentre percorreva in bicicletta l’incrocio tra via Boselli e via Raffaello Sanzio nel pomeriggio del 16 novembre. La giovane è stata trasportata d’urgenza all'ospedale Guglielmo da Saliceto per sospette fratture. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma pare che la ragazza stesse attraversando l'incrocio quando è stata investita. Nell'urto è stata sbalzata dalla bicicletta e caduta sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e una pattuglia della polizia locale. La ragazza è stata sottoposta alle cure del caso e fortunatamente non è in pericolo di vita.