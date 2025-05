Travolto dai fusti d'acqua, muore agricoltore a Farini

Tragedia sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi, a Cà Gregorio, località nel comune di Farini. Un uomo di 69 anni è morto dopo essere stato travolto da alcuni fusti pieni d'acqua e utilizzati in agricoltura per le operazioni legate al diserbo dei campi: per cause da accertare, il carico sistemato su un rimorchio si è improvvisamente sbilanciato, travolgendo l'agricoltore che si trovava a fianco del mezzo.

Scattata la macchina dei soccorsi, sul posto sono giunti gli uomini del 118 di Farini e con l'ambulanza della Croce Rossa ed è poi stato inviato sul posto il servizio di elisoccorso: inutili i tentativi di rianimazione dell'uomo. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti.