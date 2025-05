Una vita per la sua terra, la Valnure piange Antonio Cavanna

E' il giorno del dolore quello di oggi, martedì 27 maggio. A Farini si piange la tragica scomparsa di Antonio Cavanna, rimasto vittima, a 69 anni, di un incidente sul lavoro. L'uomo è stato travolto da un paio di fusti di una tonnellata ciascuno, pieni d'acqua che il 69enne avrebbe utilizzato per alcune operazioni in ambito agricolo. L'incidente è avvenuto in località Cà Gregorio, ma Cavanna era conosciutissimo in tutta la Valnure, anche per la sua professione all'interno dell'associazione Coldiretti. Cavanna viveva con la mamma che, giovedì prossimo, diventerà centenaria. L'agricoltore è stato anche impegnato in politica; in passato ha infatti ricoperto il ruolo di segretario del Popolo delle Libertà dellAlta valnure.