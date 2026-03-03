Tre lavoratori in nero su 10, oltre 53mila euro di sanzioni
Ispezione dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Piacenza in un pubblico esercizio di Castell'Arquato
Redazione Online
|2 ore fa
Il legale rappresentante di un pubblico esercizio di Castell'Arquato, un 27enne residente in provincia di Parma, è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Piacenza per varie irregolarità: impiego di tre lavoratori “in nero” su dieci lavoratori complessivamente indicati come presenti, retribuzioni corrisposte con modalità non tracciabili, annotazioni non conformi nel Libro Unico del Lavoro (LUL), omesse comunicazioni per lavoratori intermittenti.
E' stato anche multato con ammende per oltre 5.500 euro e sanzioni amministrative per poco più di 48mila, con imponibile contributivo evaso stimato in 22.350 euro.