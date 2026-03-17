«Tre pulmini da salvare», raccolta fondi di Cooperativa Assofa

Tre pulmini utilizzati per il trasporto di persone con gravi disabilità hanno bisogno di interventi di manutenzione, per i quali sono necessari 20mila euro. Cooperativa Assofa, con il supporto dell’associazione Amici di Coop Assofa, ha così pubblicato un’iniziativa di raccolta fondi sulla piattaforma CrowdForLife di Credit Agricole. Il ricavato sarà destinato alle spese di officina e carrozzeria per dare nuova vita ai tre mezzi.

I pulmini, ormai datati, servono per trasportare in sicurezza i ragazzi e le ragazze ospitate nella sede della Cooperativa Assofa, ogni mattina, da casa al centro e ogni pomeriggio per il percorso inverso. «La messa a punto di questi mezzi, sia dal punto di vista meccanico, sia per quanto riguarda la sicurezza del trasporto stesso, richiede una spesa ingente - si legge nel comunicato -. Per questo motivo è stata avviata una raccolta fondi pubblica, dove il contributo di tutti può aiutare a raggiungere e forse superare l’obiettivo».

La procedura per la donazione è molto semplice. Basta cliccare il link https://www.ca-crowdforlife.it/progetto/tre-pulmini-da-salvare/ e seguire le istruzioni. Si può scegliere liberamente l’importo da donare.

Chi è Cooperativa Assofa

Cooperativa Assofa, attiva a Piacenza dal 1987, fornisce servizi socioassistenziali all’interno di un centro socioriabilitativo diurno per ragazzi e ragazze con disabilità gravi e gravissime. Si tratta di un servizio provvidenziale, un sostegno a intere famiglie. Queste attività impediscono che situazioni di grave disabilità possano portare a isolamento e chiusura. Circa 100 persone con disabilità gravi e gravissime ricevono assistenza e svolgono attività laboratoriali e ricreative, vengono aiutate a riscoprire le loro abilità e, insieme a queste, il loro valore sociale.

Chi è l'associazione Amici di Coop Assofa

Al fianco della cooperativa si è costituita l’associazione Amici di Coop Assofa che ad oggi coinvolge più di 60 volontari e volontarie impegnati quotidianamente in numerose attività. Tra queste la gestione della Bottega Vintage situata nella Galleria San Donnino e i laboratori svolti insieme ai ragazzi e alle ragazze assistiti presso la sede della cooperativa in via Luigi Zoni.