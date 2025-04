Tremendo schianto tra Tir in A21, due feriti e autostrada chiusa

Tremendo schianto tra due Tir e l'autostrada A21 rimane chiusa in direzione di Torino. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima della 19 all'altezza di San Nicolò. I conducenti sono rimasti feriti ma non risultano in pericolo di vita.

L'intervento dei vigili del fuoco

Per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi pesanti coinvolti si è reso necessario chiudere l'Autovini in direzione di Torino tra i caselli Piacenza Ovest e Castel San Giovanni. Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del comando di Piacenza, intervenuti con due mezzi.