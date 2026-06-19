Treni, notte di passione per i viaggiatori: 4 ore e un quarto di ritardo

«Vi scrivo per segnalare un treno regionale veloce bloccato questa notte sulla linea Milano-Bologna, in particolare nel tratto Milano-Piacenza». Inizia così la email di una viaggiatrice che nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno è rimasta bloccata su un convoglio diretto a Bologna che all'arrivo nel capoluogo emiliano avrebbe accumulato la bellezza di 257 minuti (come testimoniato dallo screenshot della app Trenitalia) equivalenti a poco più di 4 ore e un quarto.

«Ho letto nel gruppo Facebook "Sei di Piacenza se..." che altri due treni erano rimasti bloccati a lungo sulla tratta nella prima serata (dalle 19 in poi) e molti pendolari piacentini si erano fatti venire a prendere dai familiari a Codogno - prosegue la donna -. La linea era rallentata a causa di un guasto tra Codogno e Piacenza appunto già dalle 19:30 circa: basti pensare che il treno 2479 previsto in arrivo a Piacenza da Milano alle 20:12 è in realtà arrivato alle 21:55 circa nella nostra città. I treni successivi sono andati solo a peggiorare, con ritardi tra i 90 e i 100 minuti (mentre nelle stazioni si avvisava di "ritardi fino a 60 minuti")».

«Io ho preso il treno 2485 alle 22:50 a Milano Rogoredo (già in ritardo di circa 25 minuti) - sono ancora le sue parole -. Da lì in poi è stato uno stillicidio di fermate, sia nelle stazioni che lungo la tratta. Arrivati a Codogno, il personale di Tper (che devo dire ha avuto pazienza e si è comportato meglio dei passeggeri) ha aperto le porte per far prendere alle persone una boccata d'aria, dato che il clima, con ormai due ore abbondanti di ritardo, si faceva pesante».

«Personalmente ho capito alla 1:05 del mattino che non sarei arrivata a casa con il treno (che sarebbe dovuto arrivare a Piacenza alle 23:03), e mi sono fatta venire a prendere anche io a Codogno. Stamattina ho aperto la app Trenitalia per vedere cosa fosse successo ai miei compagni di sventura - conclude la piacentina -, perlopiù persone dirette a Modena e Bologna, a cui non abbiamo potuto offrire un passaggio. Allego gli screen della app, che testimoniano come il treno sia arrivato a Piacenza alle 3 del mattino, e a Bologna alle 5 quasi, con 4 ore e mezza (257 minuti) di ritardo».