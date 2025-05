Trespidi e Soresi: «Piazza Cittadella ferma, il Comune dica la verità»

Cantiere di Piazza Cittadella fermo, i consiglieri Massimo Trespidi e Sara Soresi intervengono sul tema in due note separate.

«Da ormai venti giorni il cantiere per la realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Cittadella è completamente fermo, non si muove una foglia. È ora che l’amministrazione comunale dica la verità ai cittadini».

Il consigliere Massimo Trespidi di fronte al cantiere

A dichiararlo è Massimo Trespidi, consigliere comunale del gruppo civico Barbieri-Liberi, che torna a intervenire sull’andamento dei lavori per la maxi opera in corso davanti a Palazzo Farnese, nel pieno centro storico di Piacenza. «Un’opera — prosegue Trespidi — che si trova in una fase di stallo ulteriore e inspiegabile, che comporta nuovi ritardi rispetto a un crono-programma che appare sempre più un miraggio. Stando alla cartellonistica posizionata sul perimetro del cantiere, la fine dei lavori sarebbe prevista per agosto 2025. Peccato però che, a oggi, gli unici elementi concreti siano i continui stop che ne rallentano la realizzazione, in aggiunta ai mesi precedenti che hanno già comportato un impasse sostanziale».

Secondo il consigliere, «questo nuovo stallo, che si protrae da circa tre settimane, non è stato in alcun modo spiegato dall’amministrazione comunale. Viene da pensare che possa essere legato all’interdittiva antimafia che potrebbe colpire il cantiere su indicazione della prefettura, oppure a motivazioni tecniche di altra natura. Qualunque sia la causa, è giunto il momento che il Comune faccia piena chiarezza e informi la città su quanto sta realmente accadendo».

La capogruppo Sara Soresi

A stretto giro sul tema si aggiunge Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale: «Nel Consiglio della settimana scorsa ho posto la questione non ricevendo alcuna risposta né dal Sindaco, né da nessun altro componente della Giunta. Un silenzio assordante, considerando che si tratta di un’opera pubblica impattante (sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista urbanistico e viabilistico) e delicata per i risvolti penali ed amministrativi che ormai tutti conosciamo. Eppure, da un accesso agli atti che ho presentato qualche giorno fa, è emerso come, da un lato, il Comune non abbia ritenuto di chiedere formalmente notizie al concessionario e, dall’altro, Piacenza parcheggi non abbia ritenuto (come purtroppo spesso avviene) di notiziare l’Ente pubblico in merito ai motivi dello stop dei lavori: non vi è, infatti, alcuna comunicazione tra il Comune e Piacenza parcheggi dal mese di febbraio ad oggi. Circostanza, questa, che non solo delude ma lascia quantomeno perplessi».

«I cittadini, così come i residenti ed i commercianti della zona – conclude la capogruppo – hanno diritto di sapere cosa sta succedendo. Serve chiarezza, serve trasparenza: il Comune deve spiegare i motivi dell’interruzione dei lavori, se il cronoprogramma è stato aggiornato, quali esiti abbia avuto la prima riunione del tavolo tecnico. Tutte domande rimaste, ad oggi, senza risposta. Alla faccia della trasparenza».