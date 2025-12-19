Treviso, aggredito il direttore di Media Nordest Luigi Bacialli

Luigi Bacialli, giornalista già direttore di Libertà negli anni '90 e ora direttore di Media Nordest, è stato aggredito nella mattinata di venerdì 19 dicembre nel centro di Treviso.

Lo rende noto il sito del Quotidiano del Piave, spiegando che l’episodio si è verificato nelle vicinanze del Duomo.

"Secondo quanto ricostruito - si legge su qdpnews.it - Bacialli si stava recando al lavoro per raggiungere lo studio televisivo dove avrebbe dovuto condurre il Focus TG. Con lui c’erano i suoi cani quando è stato avvicinato da un uomo in bicicletta che lo ha insultato, lamentando che gli animali avessero urinato davanti alla propria abitazione. Bacialli avrebbe risposto di non essersene accorto, tornando comunque indietro per pulire la parete con dell’acqua. Il gesto non avrebbe però placato l’uomo - prosegue il racconto di qdpnews.it -che avrebbe aggredito fisicamente il direttore, colpendolo e sbattendogli più volte la testa contro un muro".

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno accompagnato Bacialli al Pronto soccorso dell’Ospedale Ca’ Foncello.

"L’aggressore, descritto come un uomo di circa quarant’anni, si sarebbe allontanato in bicicletta. La zona è coperta da numerose telecamere di videosorveglianza, elementi che potrebbero risultare determinanti per l’identificazione del responsabile".