Trovato svenuto nei bagni, giovane soccorso ad Amazon
Intervento del 118 nello stabilimento di Castel San Giovanni: 26enne trasportato all'ospedale di Piacenza
Mariangela Milani
|19 minuti fa
Un'ambulanza del 118 all'ospedale di Piacenza
Un operaio di 26 anni è stato soccorso dopo essere stato trovato a terra, all'interno di uno dei bagni dello stabilimento Amazon. Oltre ai volontari della Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta e ai sanitari del 118 che sono arrivati nel giro di pochi minuti, è stato allertato anche l’elisoccorso da Brescia. Dopo i primissimi accertamenti i sanitari non hanno ritenuto di far intervenire l’eliambulanza. Per questo il 26enne è stato trasportato all’ospedale di Piacenza,
