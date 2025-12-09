Liberta - Site logo
Trovato svenuto nei bagni, giovane soccorso ad Amazon

Intervento del 118 nello stabilimento di Castel San Giovanni: 26enne trasportato all'ospedale di Piacenza

Mariangela Milani
|19 minuti fa
Un'ambulanza del 118 all'ospedale di Piacenza
Un'ambulanza del 118 all'ospedale di Piacenza
1 MIN DI LETTURA
Un operaio di 26 anni è stato soccorso dopo essere stato trovato a terra, all'interno di uno dei bagni dello stabilimento Amazon. Oltre ai volontari della Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta e ai sanitari del 118 che sono arrivati nel giro di pochi minuti, è stato allertato anche l’elisoccorso da Brescia. Dopo i primissimi accertamenti i sanitari non hanno ritenuto di far intervenire l’eliambulanza. Per questo il 26enne è stato trasportato all’ospedale di Piacenza,

