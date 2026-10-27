Truffe via Sms e Whatsapp: anche falsi messaggi Inps

Le truffe online si moltiplicano anche ad Alseno, dove diversi cittadini sono finiti nel mirino di malintenzionati attraverso Sms e WhatsApp. Tra i tentativi segnalati spicca quello che sfrutta il nome dell’Inps, con un messaggio che ne riproduce il logo. Nel testo si invita il destinatario a cliccare su un link, con la minaccia del blocco dei pagamenti e dei servizi. A cadere nel tranello è stato un 75enne di Alseno, tratto in inganno da una coincidenza.

«Ci sono cascato. La settimana scorsa avevo chiesto all’Inps di essere chiamato perché necessitavo di alcuni chiarimenti. Vedendo il messaggio Sms ho creduto fosse una loro risposta». Il pensionato ha aperto il collegamento e ha iniziato a inserire i propri dati personali. Fortunatamente, prima di completare la procedura, si è insospettito.

Un altro tentativo di raggiro è stato segnalato da una residente di Chiaravalle, destinataria di un Sms apparentemente inviato da Nexi.