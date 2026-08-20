Tuoni e fulmini sul Piacentino, saetta su una casa a Mezzano Scotti

Torna il maltempo, ma anziché alleviare le criticità legate a una siccità molto grave in tutto il territorio, arrivano anche i danni legati a perturbazioni ancora una volta, piuttosto violente. Gravi i danni provocati dal maltempo nella vicina Liguria, con fulmini ad accompagnare i temporali sparsi e proprio le scariche elettriche dal cielo hanno messo in ginocchio il sistema ferroviario ligure.

Nel Piacentino, si ha notizia di danni in località Mezzano Scotti, nel Comune di Bobbio. Anche in questo caso, un fulmine ha colpito il suolo, centrando un fabbricato, devastando la copertura. Nessuna persona coinvolta, sul posto, i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e compiuto tutte le verifiche necessarie sullo stabile, risultato ovviamente gravemente danneggiato.

I pompieri sono intervenuti per incendi di quadri elettrici a Fiorenzuola e Castel San Giovanni, per un albero colpito da un fulmine e incendiatosi nei pressi di Alseno e per altri alberi abbattuti dai fulmini a Monteventano e Piozzano.

Come detto, maltempo che ha colpito in maniera impetuosa la vicina Chiavari: tantissima acqua in pochi minuti ed effetti che hanno interessato il nostro territorio, con il Trebbia che, nella zona di Ottone, è uscito da una secca che durava ormai da diversi giorni.



