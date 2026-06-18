Tutto pronto per i Venerdì Piacentini, «edizione da record»

Quella di quest’anno sarà un’edizione da record con un programma di 250 eventi spalmati su 5 serate. La quindicesima edizione dei Venerdì Piacentini è pronta a partire: appuntamento a domani, venerdì 19 giugno - e poi al 26 giugno e al 3, 10 e 17 luglio - con l’attesa kermesse organizzata da Blacklemon che trasmoferà il centro storico in un grande palcoscenico urbano dove convivono musica, cultura, sport, spettacolo, gastronomia, arte e intrattenimento per tutte le età.

«La costruzione del festival richiede mesi di lavoro continuo e coinvolge una rete composta da istituzioni, aziende, commercianti, artigiani, artisti, fornitori, tecnici e associazioni - ha spiegato ieri mattina in conferenza stampa nella sala Ricchetti della Banca di Piacenza Nicola Bellotti di Blacklemon - Ogni evento nasce infatti da un processo articolato fatto di progettazione, confronto, verifiche tecniche, autorizzazioni e coordinamento».

A questo si aggiungono oltre 60 trattative commerciali con aziende e partner per raccogliere quanto necessario, oltre al coordinamento di circa 70 attività del centro storico che partecipano direttamente alla costruzione del programma con suggerimenti o iniziative proprie.

«Cinque serate molto importanti per la nostra città e per il nostro territorio, capaci di attrarre persone dalle città limitrofe: da Cremona, da Parma, dal basso milanese e da Pavia - commenta la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi - Cinque serate in cui la nostra città vive, con un indotto positivo per tutto il centro storico. È una manifestazione che ci fa conoscere all’esterno e che spesso porta chi viene da fuori a ritornare».