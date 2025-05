"Un abbraccio sul Po" per ricordare il gesto di pacificazione. LE FOTO

Sui è tenuta questa mattina, 3 maggio 2024, allo scalo del Secondo reggimento pontieri la commemorazione intitolata «Un abbraccio sul Po» per ricordare un episodio avvenuto alla fine della Seconda Guerra mondiale ed ebbe come protagonisti due gruppi di paracadutisti che dopo l'Armistizio scelsero di combattere su due fronti contrapposti: una parte si unirono alla Repubblica sociale italiana, gli altri agli Alleati. Quando s'incontrarono su un ponte di barche sul fiume, scesero dai camion e si abbracciarono al grido di "Folgore". «Fu un segno di pacificazione, quegli uomini successivamente uniranno le loro forze per ricostruire l'Italia, che usciva dalla guerra come un paese sconfitto», ha detto Marco Bertolini, generale in congedo e presidente dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia. La cerimonia si è conclusa con la deposizione di una corona dall'alloro nel fiume da parte di due figuranti che indossavano le divise da paracadutisti dell'esercito dell'Rsi e degli alleati.