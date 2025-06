«Un bimbo a settimana muore per soffocamento, investiamo in formazione»

«Chi sa, fa. Chi non sa sta fermo e aspetta che siano gli altri ad intervenire, ma il tempo in quel caso potrebbe non bastare per salvare una vita». Un messaggio chiaro e inequivocabile quello di Cristina Bolzoni, professionista sanitaria, istruttrice e direttrice di Relife 2020 association con la quale promuove corsi di formazione gratuiti sia a livello locale che nazionale. «Tutti dobbiamo essere pronti in caso di necessità, non solo i genitori - precisa la formatrice -. I corsi servono a dare informazioni utili a prevenire il soffocamento parlando del taglio dei cibi e dei prodotti più pericolosi. Nella seconda parte si imparano invece le manovre salva-vita con l'utilizzo di manichini informatizzati e materiale previsto dalle linee guida del ministero della Salute».

Mercoledì 18 giugno dalle 20.15 il centro culturale di San Nicolò ospiterà un nuovo corso di Relife 2020 per apprendere le manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica attraverso le linee guida del ministero della salute. «Un corso gratuito e aperto a tutti« rimarca Bolzoni. «Da anni sosteniamo questa preziosa realtà associativa - il commento della sindaca di Rottofreno Paola Galvani -. Il tempo che abbiamo nel momento in cui accade un episodio di ostruzione delle vie aree è davvero molto limitato. Abbiamo solo due minuti per evitare gravi danni neurologici o, nel peggiore dei casi, la morte, quindi bisogna essere consapevoli dell'importanza di apprendere manovre e informazioni fondamentali per poter salvare una vita».