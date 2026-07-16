«Un locale multifunzionale»: ecco la nuova sala stampa della questura di Piacenza

Sala stampa rinnovata per la questura di Piacenza. Il nuovo locale è stato rimesso a nuovo con il contributo della Banca di Piacenza ed è intriso di "piacentinità", con foto di piazza Duomo, piazza Sant'Antonino, Palazzo Gotico e Palazzo Farnese. Sostituiti anche sedie e tavolo, servirà anche come sala per la formazione degli agenti. Soddisfatto il questore Gianpaolo Bonafini «per uno spazio multifunzionale pensato per le varie attività della questura».

«L'interesse collettivo è anche il nostro interesse, per questo abbiamo deciso di sostenere un intervento a favore di chi garantisce la sicurezza di tutti noi» le parole del direttore generale della Banca di Piacenza, Angelo Antoniazzi.