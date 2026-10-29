Un nuovo defibrillatore in ricordo di Giuseppe Piva e Sonia Tosi

«Il ricordo di Giuseppe e Sonia potrà aiutarci a salvare altre vite». Con queste parole il sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri ha consegnato nelle mani dei genitori di Giuseppe Piva, regista piacentino e dipendente del Gruppo Libertà scomparso tragicamente tre anni fa, le forbici per un taglio del nastro carico di emozioni. Insieme a loro anche Danilo Tosi, papà di Sonia, giovane morta in un terribile incidente nel 2023.

Nella mattinata di oggi, tra occhi lucidi e lunghi silenzi interrotti solo dal canto dei piccoli allievi della scuola primaria di Quarto, è stato inaugurato il defibrillatore donato dall'associazione "Amici di Johnny" in sinergia con Progetto Vita, associazione Sonia Tosi e "Solo cose belle".

«Giuseppe ha lasciato un grande vuoto, ma vogliamo continuare a tenere vivo il suo ricordo. E chissà che proprio questo ricordo non ci permetta di salvare altre vite». Il pensiero di Emanuele Scotti, intervenuto in rappresentanza dell’associazione "Amici di Johnny", un pensiero che si è tradotto in un gesto concreto: un nuovo defibrillatore pubblico, a disposizione di tutti in caso di emergenza, installato nello spazio esterno della scuola di Quarto, in un'area strategica contraddistinta dalla presenza - oltre della scuola - della palestra e di una chiesa con oratorio. «Grazie di cuore alle realtà coinvolte - il commento della dirigente scolastica Giorgia Antaldi -. Un grazie di cuore che abbiamo voluto cantare insieme ai nostri bimbi. Sappiamo dell'importanza di questa donazione».

Il dispositivo è dedicato a Giuseppe Piva, regista piacentino scomparso improvvisamente tre anni fa, e a Sonia Tosi, la giovane morta in un tragico incidente nel 2023. Due vite spezzate troppo presto, che vengono ricordate attraverso una targa posizionata sopra alla teca salvavita.

Il taglio del nastro

«Sono amici di Giuseppe e di Sonia che, con questo gesto, sono diventati anche nostri amici», ha sottolineato il sindaco Balestrieri, ringraziando chi ha trasformato il ricordo in un’opportunità concreta per la comunità.

Il progetto è nato lo scorso marzo, durante un evento allo Spazio Rotative di Libertà dedicato alla proiezione di alcuni cortometraggi realizzati proprio da Giuseppe Piva. La raccolta fondi organizzata in quell’occasione ha permesso di finanziare la teca riscaldata, mentre il defibrillatore è stato donato da Progetto Vita, con il contributo di "Solo Cose Belle" e l'associazione Sonia Tosi.

«È un’occasione anche per fare prevenzione e dire ai nostri amici più piccoli di diffondere messaggi importanti: non fumare, fare sport e mangiare sano», ha ricordato Ernesto Grillo, vicepresidente di Progetto Vita. Sempre di prevenzione ma a livello stradale ha invece parlato Danilo Tosi: «Ho dovuto dire addio a mio figlia troppo presto, sin da piccoli dobbiamo prestare attenzione e rispettare le regole per fare in modo che certe tragedie non capitino più» le sue parole.

Ecco allora che dopo un gesto così prezioso il dolore si trasforma in speranza e le lacrime in abbracci. Tutto questo in ricordo di Giuseppe e Sonia.