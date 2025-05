Un partigiano-calciatore che indossò la maglia della Folgore

In via Emilia Pavese, in un angolo della strada verso Sant’Antonio, c’è un cippo che ricorda l’uccisione - avvenuta 81 anni fa - dei partigiani Carlo Carini e Aldo Bruschi. Il primo è ritratto anche in una piccola fotografia che non è l’unica del ragazzo: appesa al muro della società calcistica Folgore infatti, Carini è il primo da sinistra in seconda fila nell’immagine in bianco e nero che ritrae gli undici giocatori del campionato di propaganda della stagione 1939-1940, la prima della Folgore.

Al cippo e poi nella sede della società di via Pavia è approdata la delegazione anglo-scozzese che comprende anche i cugini del partigiano, Chris e Phil Summerfield, che in questi giorni sono ospiti dell’Anpi provinciale di Piacenza insieme alle cugine del capitano Archibald Donald Mackenzie, Hilary e Sue.

Il primo giorno è stato dedicato a Carini: «Carlo era nato ad Arbroath, in Scozia, ma il suo cuore era legato all’Italia - spiegano i cugini - la sua scelta di aderire alla Resistenza continua a ispirarci».