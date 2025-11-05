Un piccolo altare sulla "45" per ricordare Gabbo

«Gabbo per sempre. Dovunque tu sia ora, non ci interessa: ti vogliamo qui con noi, a casa». Queste le parole dedicate a Gabriele Tancredi da papà Massimo a nome di tutta la famiglia, in un post pubblicato sui social il 2 novembre.

Gli omaggi floreali lasciati nel punto dello schianto

Tanti i mazzi di fiori posati in corrispondenza del guardrail, che costeggia il Ponte Barberino in località Pradella, contro cui il diciottenne si è scontrato nel tardo pomeriggio dello scorso 23 maggio dopo avere perso il controllo della moto su cui viaggiava.

Gabriele Tancredi

E proprio a bordo della sua due ruote Gabriele è ritratto, sorridente, in due fotografie incorniciate dagli omaggi floreali donati da chi ha voluto ricordare il giovane in un giorno così triste: un modo per onorare la sua passione per le moto, e il suo sogno di possederne una propria realizzato pochi mesi prima della tragedia.