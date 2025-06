Un vademecum per i familiari dei malati di cancro

C’è anche la firma dell’oncologo piacentino Luigi Cavanna sotto l’ultima edizione del manuale “Aspetti pratici dell’assistenza al paziente oncologico” (edizione 2025) realizzato grazie alla Rete Oncologica pazienti Italia (Ropi), al Gruppo italiano tumori rari e alla Fondazione Amop di Piacenza. Nel caso di un malato di tumore, dalla diagnosi, si apre una voragine nelle relazioni familiari: perché è la vita di tutto un clan a saltare, a doversi assumere compiti e ruoli inediti, insieme a un carico enorme di timori e paure.

I capitoli riguardanti le stomie sono stati sviluppati con il contributo piacentino soprattutto per merito di Mariarosa Cordani, già coordinatrice del dipartimento oncoematologico. Inoltre per la realtà piacentina, «abbiamo in cantiere il progetto - dice Luigi Cavanna - di iniziare in autunno programmi di formazione per i caregivers, non solo a Piacenza, ma itineranti in diverse sedi della provincia, per raggiungere il maggior numero di persone possibili». Leggi tutto qui.