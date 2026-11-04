Un vecchio mulino di dolcezza, "L'Arte del Fare" tra brioche e torte di cioccolato

Un vecchio mulino trasformato in regno della dolcezza. La settima tappa del viaggio tra "L'Arte del Fare" approda a Carpaneto per una puntata all'insegna del gusto. Appuntamento a stasera, dalle 20.30 sul canale 76 di Telelibertà, dove il programma televisivo realizzato in collaborazione con l'associazione "Libera Artigiani" racconterà la storia della pasticceria Camoni.

Il viaggio comincia ancora prima di entrare. All’ingresso del locale si incontrano infatti l’antica ruota del mulino e il solco del canale che un tempo portava l’acqua all'abitato di Carpaneto. Ma le radici di questa storia affondano qualche chilometro più in là, in un piccolo forno a pochi passi dalla chiesa di Vigolo Marchese. È lì che i nonni di Paolo e Monica - i protagonisti della puntata - hanno dato vita a una tradizione di famiglia proseguita fino a oggi. «Siamo letteralmente cresciuti con le mani in pasta» affermano i due fratelli, circondati da frolle, cannoncini e l'inimitabile torta al cioccolato. «Tutto fatto rigorosamente a mano» sottolinea Paola Vardelli, moglie di Paolo mentre stende l'impasto sul tavolo da lavoro. Lo stesso impasto che il conduttore Marco Vincenti dovrà tasformare in pain au chocolat e brioche che naturalmente – come già immaginerete - nulla avranno a che fare con le prelibatezze preparate ogni giorno al Vecchio mulino.

E se per Paolo «i lievitati sono nel mio cuore», per la sorella Monica «il mio mondo è la frolla». Un mondo tutto da scoprire e da gustare. «Ho un problema - afferma sorridendo il pasticcere beato tra le donne, essendo l'unico umo in un laboratorio tutto al femminile -, sono goloso e appassionato di dolci come quarant'anni fa, quando ho iniziato questo meraviglioso lavoro».

La puntata, realizzata in collaborazione con l’associazione "Libera Artigiani", sarà disponibile anche on demand su teleliberta.tv.