Una frazione senza edicole, a Sant'Antonio un bar vende Libertà

A Sant’Antonio non ci sono più edicole. « Hanno chiuso tutte, pian piano. Quella sotto i portici, quella più avanti sulla strada… » spiega il piacentino Luca Delbò, dietro al banco del bar Time Out al civico 206 della via Emilia. E così, insieme al fratello Lucio, titolare del bar, ha deciso di diventare un presidio del nostro quotidiano. Da ieri nella sua attività vende giornalmente copie di Libertà. « La richiesta è nata anche dai nostri clienti racconta - in tanti ci domandavano chi ci portasse ogni mattina la copia da tenere sui tavoli. Hanno cominciato a chiederci di farne arrivare anche a loro e così abbiamo pensato fosse giusto offrire in aggiunta questo servizio. Non intendiamo vendere però altri giornali o riviste».

Time Out si è trasferito da un annetto negli spazi del numero 206 della via Emilia. A oggi è l’unico rivenditore di Libertà della zona. «Nel 2007 avevamo aperto pochi metri avanti, dopo la chiesa, ma da luglio 2024 siamo qui. Ieri mattina qualcuno è stato contento di vedere la Libertà, adesso contiamo nel passaparola delle persone. Alcuni clienti stanno già informando i residenti del quartiere. Siamo contenti di poter essere a nostro modo un presidio».