Una mostra e un convegno in ricordo di Pier Giorgio Frassati

Dal 13 al 20 settembre l’oratorio e la parrocchia di Castel San Giovanni dedicano un’intera settimana alla figura di Pier Giorgio Frassati, il giovane torinese terziario domenicano che il prossimo 7 settembre verrà proclamato santo. Per diffondere la conoscenza di questa figura, membro della Conferenza San Vincenzo de’ Paoli (presente anche a Castello), vicinissimo ai poveri e diseredati per cui si prodigò tutta la vita, dal 13 settembre verranno organizzati una mostra e un convegno.

La mostra resterà aperta in oratorio dal 13 al 20 settembre. Sabato 13 settembre dalle 16 saranno inoltre ospiti in oratorio il vescovo ausiliario di Torino, città di nascita di Pier Giorgio Frassati, monsignor Alessandro Giraudo e Roberto Falciola vice postulatore della causa di canonizzazione.