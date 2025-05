Una poiana domestica recuperata grazie  al gruppo WhatsApp

Non solo segnalazioni di furti ma anche informazioni su ordinanze, eventi e ogni qualvolta ci sia la necessità di massima condivisione di informazioni. E così, adesso, la “piazza virtuale” di Travo - quella dei gruppi social e WhatsApp gestiti dall’amministrazione comunale - è servita anche a riportare a casa una poiana che si era smarrita nei giorni scorsi. A darne notizia è l’amministrazione comunale in una nota.

Sono almeno due i casi in cui gruppi e canali online si sono rivelati particolarmente utili. Alcune settimane fa, sul canale WhatsApp - che conta al momento 341 iscritti - era stato segnalato il furto di un’automobile dal cortile del paese. Una cittadina aveva segnalato a sua volta l’avvistamento dell’auto e questo aveva consentito ai carabinieri di intervenire con rapidità, rintracciando la macchina e arrestando in flagrante il presunto ladro.

Nei giorni scorsi, invece, sul canale era comparsa la notizia - di ben altro tenore - della fuga di Marbi, una poiana americana domestica da un’abitazione: anche in quel caso, l’immediata segnalazione di una coppia di cittadini ha fatto in modo di recuperare l’animale sano e salvo dopo tre giorni di assenza.

«L’amministrazione comunale di Travo utilizza dei gruppi e un canale WhatsApp per comunicare eventi, ordinanze, segnalazioni e quant’altro possa essere utili ai cittadini del nostro comune» spiegano dal municipio. «Ultimamente questi gruppi si sono rivelati molto utili e hanno dimostrato la prontezza dei cittadini travesi nell’aiutarsi reciprocamente in caso di necessità. Constatiamo come nella nostra piccola comunità l’unione faccia ancora la forza. Invitiamo quindi chi lo desidera a iscriversi al canale WhatsApp “Comune di Travo”, vista la sua utilità». In alternativa, c’è anche la pagina “Gruppo di Comune di Travo”, questa volta su Facebook.