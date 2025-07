"Una questione di cuore", corto sui defibrillatori alla mostra del cinema di Venezia

Girato tra Piacenza e Castell’Arquato, il corto "Una questione di cuore – Diamo una scossa alla speranza", nato da una collaborazione tra Filmica, Associazione Progetto Vita, Comune di Castell’Arquato e con il supporto di W.LAB Cineclub Piacenza, sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia il 4 settembre al Forum Fedic -Federazione Italiana dei Cineclub. Girato dal regista Alessandro Zonini, «Una questione di cuore» punta a sensibilizzare lo spettatore sull'utilizzo dei Dae: «La storia è quella di una persona salvata, perché è questo che deve rimanere nella mente delle persone, la consapevolezza che si può fare qualcosa - ha commentato la Presidente di Progetto Vita, dott.ssa Daniela Aschieri - Speriamo di colpire al cuore con questo corto che arriverà in circuiti importanti».

«Una questione di cuore» che dura circa 15 minuti, arriverà presto in città: «Stiamo lanciando un grande evento, una cena di beneficenza che ci sarà il 29 settembre nella giornata mondiale del cuore al Palabanca, concesso da Gas Sales e Blue Energy, una raccolta fondi per 500 ospiti che vedranno il corto in anteprima a Piacenza, a dimostrazione della forza di un progetto che vuole andare oltre i confini piacentini e nello stesso tempo fortificarsi nella nostra città».

Grande soddisfazione è stata espressa anche dagli amministratori del Comune di Castell’Arquato, l’Assessora ai Servizi Sociali e al Bilancio Romina Sirosi e l’Assessore alla Cultura e al Turismo e Vice Sindaco Umberto Boselli, che per primi hanno aderito al progetto supportando la produzione e che saranno a Venezia ad assistere alla presentazione.