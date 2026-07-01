Valore e impegno civile, il Reggimento Pontieri premiato tre volte

Riconoscimenti per il lavoro e il valore del 2° Reggimento Pontieri a Modena, città che nei giorni scorsi ha ospitato la 14esima edizione del premio Difesa e Sicurezza Emilia Romagna. L’evento, promosso e organizzato dall’associazione di volontariato Andromeda, si è confermato un appuntamento di rilievo non solo locale ma nazionale, estendendo quest’anno le proprie attività ed i riconoscimenti a Toscana, Sicilia e Lombardia.

L’iniziativa nazionale ha ottenuto il patrocinio del ministero della Difesa, del ministero dell’Interno e del ministero della Giustizia. L’evento modenese ha avuto anche il patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Modena. Inserita nel calendario delle manifestazioni cittadine di Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026, la giornata ha celebrato il valore solidaristico, lo spirito di sacrificio e l’impegno civile dimostrati da donne e uomini in divisa che si sono distinti per azioni meritorie anche al di fuori delle strette attività di servizio.

Le celebrazioni hanno interessato Piazza Roma, l’ampio spazio antistante il Palazzo Ducale, che ha ospitato una ricca mostra statica interforze.