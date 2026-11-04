Val Trebbia, i nuovi ponti di Lenzino e Barberino prendono forma: verso la fine di due lunghe attese

Due ponti, due ferite ancora aperte in Val Trebbia. Ma ora, dopo anni di attese e rinvii, le nuove strutture di Lenzino e Barberino cominciano finalmente a mostrare il loro volto definitivo.

A Lenzino, dove il vecchio ponte crollò nel Trebbia il 3 ottobre 2020, le cinque campate sono completate. Il nuovo viadotto, lungo 180 metri e costato 36 milioni di euro, avrà un tracciato rettilineo, lontano dalla frana di Carisasca. Anas indica l'avanzamento dei lavori all'80% e l'apertura è attesa entro l'inverno, dopo ripetuti slittamenti.

Anche a Barberino di Bobbio, undici anni dopo l'alluvione del 14 settembre 2015, prende forma il nuovo ponte in acciaio Corten: 80 metri di lunghezza, oltre tre milioni di investimento e una pista ciclopedonale. Il completamento è previsto entro il 31 dicembre.



Leggi tutto Due opere destinate a ricucire collegamenti fondamentali per la valle, segnando la possibile conclusione di anni di disagi e isolamento.