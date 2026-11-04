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Val Trebbia, i nuovi ponti di Lenzino e Barberino prendono forma: verso la fine di due lunghe attese

Dopo i crolli del 2020 e del 2015, avanzano i cantieri dei due collegamenti sul Trebbia. Investimenti per quasi 40 milioni di euro, entrambi attesi entro l'inverno

Elisa Malacalza
Elisa Malacalza
|1 ora fa
Il Ponte Lenzino - © Libertà/Nicolas Casati
Il Ponte Lenzino - © Libertà/Nicolas Casati
1 MIN DI LETTURA
Due ponti, due ferite ancora aperte in Val Trebbia. Ma ora, dopo anni di attese e rinvii, le nuove strutture di Lenzino e Barberino cominciano finalmente a mostrare il loro volto definitivo.
A Lenzino, dove il vecchio ponte crollò nel Trebbia il 3 ottobre 2020, le cinque campate sono completate. Il nuovo viadotto, lungo 180 metri e costato 36 milioni di euro, avrà un tracciato rettilineo, lontano dalla frana di Carisasca. Anas indica l'avanzamento dei lavori all'80% e l'apertura è attesa entro l'inverno, dopo ripetuti slittamenti.
Anche a Barberino di Bobbio, undici anni dopo l'alluvione del 14 settembre 2015, prende forma il nuovo ponte in acciaio Corten: 80 metri di lunghezza, oltre tre milioni di investimento e una pista ciclopedonale. Il completamento è previsto entro il 31 dicembre.
Due opere destinate a ricucire collegamenti fondamentali per la valle, segnando la possibile conclusione di anni di disagi e isolamento.
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Il ponte Barberino&nbsp;
Il ponte Barberino&nbsp;

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