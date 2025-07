Vento impetuoso su città e provincia, super lavoro per i pompieri

Giornata di grande lavoro per i vigili del fuoco di Piacenza che sono stati chiamati a rispondere a oltre una ventina di allarmi lanciati a seguito dei danni provocati dal forte vento che ha spirato nel pomeriggio di martedì 8 luglio su buona parte del territorio provinciale. E' stata soprattutto la Valtidone, tra Borgonovo e Castel San Giovanni ad essere stata colpita dalla furia del vento che, per quasi un'ora, ha provocato disagi e ha visto i vigili del fuoco costretti all'intervento per diverse piante pericolosamente inclinate o addirittura crollate al suolo. Non si registrano fortunatamente danni gravi e neppure feriti. Allo stesso modo, in città, le chiamate si sono susseguite e i pompieri sono riusciti a operare in modo tale da contenere i danni derivanti da alcuni cornicioni che mettevano a rischio l'incolumità dei passanti come avvenuto in via Santa Franca dove una tettoia è stata quasi smantellata dal vento. In campo anche gli uomini della polizia locale di Piacenza. Intorno alle 18 il ritorno alla normalità.