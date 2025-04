Via Dante-via Damiani, un semaforo da record olimpico

L'incrocio tra viale Dante, via Damiani e via Nasolini è uno dei punti più trafficati di Piacenza, ma per i pedoni che devono attraversarlo è una sfida quotidiana. Il verde per le strisce pedonali dura solo cinque secondi, troppo pochi per attraversare in sicurezza, soprattutto per gli anziani. In pochi istanti, il segnale diventa giallo e poi rosso, lasciando chi sta attraversando in balia di un’attesa che può sembrare interminabile: 1 minuto e 37 secondi.

Le lamentele non mancano, con molti che si ritrovano a camminare con il rosso pur di non restare bloccati per troppo tempo, in una zona ad alta densità di traffico, scuole e attività commerciali. "Noi anziani dobbiamo praticamente correre per attraversare prima che il verde finisca" racconta una pensionata, mentre un altro anziano aggiunge: "Questo incrocio è pericoloso".

Anche Luigi Rabuffi, consigliere comunale di Alternativa per Piacenza, interviene sollecitando un cambiamento: “È pericoloso, perché molti sono costretti a passare con il rosso. I tempi sono sbagliati e non tengono conto dei pedoni, in una zona così trafficata. Piacenza si dice città della mobilità sostenibile, ma qui i pedoni non sono tutelati".