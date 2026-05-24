Via il guano dalla rocca, ripulite le ex carceri: prima visita in giugno

Il terzo piano della rocca comunale di Borgonovo, che un tempo ospitava le carceri, è stato liberato dalla montagna di guano che ricopriva tutte le stanze e il ballatoio. Venerdì 12 giugno i borgonovesi potranno visitare per la prima volta i locali bonificati, e in particolare le ex carceri.

Per poter rimuovere tutto lo sporco è stato necessario incaricare una ditta specializzata, Sanatec. Gli addetti hanno anche montato una rete antipiccione, servendosi un cestello issato sul tetto tramite un lungo braccio meccanico.

La prima occasione utile per visitare il terzo piano (purtroppo non ancora accessibile a chi ha problemi di deambulazione) sarà l’evento programmato per venerdì 12 giugno in occasione di RocCabaret con ospite, dalle 21.30, il comico e illusionista Raul Cremona. Prima però, dalle 18, è in programma una prima visita guidata con Atlante Guide.