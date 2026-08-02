Via Manzoni e via Casseri al buio: «La situazione è intollerabile»

Un blackout inspiegabile, che va e viene diverse volte al giorno lasciando abitazioni, negozi e uffici in preda a buio e caldo estivo. Non sanno più che cosa pensare i residenti e i commercianti della zona compresa tra via Manzoni, via Casseri ed edifici limitrofi, la situazione è questa da troppo tempo e non è più tollerabile.

A raccontarla è un abitante di via Casseri, Marco Ballotta. «Una roba brutta – ripete più volte – solo nelle ultime ventiquattro ore la corrente è andata via tre volte ed è così da una settimana circa. Solitamente accade al pomeriggio, per quanto mi riguarda l’interruzione più lunga è stata di ben tre ore...ma non succede solo a me, anche gli altri abitanti del quartiere lamentano disagi simili e siamo stanchi. Saranno i condizionatori visto che ce ne sono tanti? Ma tutti ormai ne hanno uno e il blackout è solo qui...Ho anche pensato di rivolgermi all’Enel, vicino a casa mia c’è una cabina dell’energia e vorrei capire se è quella la causa, ma il disservizio riguarda anche via Manzoni con i lampioni della strada che a un certo punto non funzionano più. Chiediamo un aiuto, anche perché quando va via la luce smettono di funzionare i condizionatori e dobbiamo sopportare il caldo torrido».