Via rami e detriti lungo il Carona contro il rischio di nuove piene

Sono partiti i lavori per la messa in sicurezza, per quanto possibile, del letto e delle sponde del rio Carona. Dopo la devastante esondazione che prima di Pasqua ha mandato sottì'acqua diverse abitazioni lungo via Allende, provocando danni ingenti a numerse famiglie, L’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, su segnalazione del Comune, ha avviato un intervento di somma urgenza. Ruspe ed escavatori hanno asportato fango, detriti, tutto quanto la piena aveva portato a valle insieme anche a trochi, sterpaglie che ostruivano il letto.

"Nel frattempo – dice l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bollati – stiamo pensando ad un possibile innalzamento della sponda del rio, nel lato che guarda via Allende".