Viale Dante osservato speciale: minorenni denunciati

Agenti di polizia locale in bicicletta per il controllo del territorio, che viene intensificato con l’arrivo della primavera e della bella stagione. Nei primi mesi del 2025 sono state più di cento le ore di presidio appiedato, e ora gli agenti del Comando di via Rogerio hanno affiancato il servizio “bike patrol” che si va ad aggiungere al nucleo monumentale: con cinque biciclette elettriche infatti gli operatori in divisa percorreranno tutte le aree pedonali, i vicoli e le vie più strette molto più agevolmente riuscendo a passare più volte in poco tempo.

Gruppi di vicinato

Al presidio del centro storico, si affiancano le segnalazioni provenienti dai trentaquattro Gruppi di vicinato dislocati in città, con lo svolgimento di almeno due controlli appiedati a settimana. Negli ultimi mesi è stato inoltre costituito il gruppo dedicato a via Dante, zona nella quale, più recentemente, gli operatori del Comando di Polizia Locale hanno lavorato con Iren per risolvere problematiche legate alla gestione dei rifiuti in un condominio.

Contrasto al disagio giovanile

Inoltre, vista la vicinanza al plesso scolastico compreso tra via Dante e via IV Novembre, sono stati effettuati diversi controlli finalizzati al contrasto del disagio giovanile (tuttora in essere in via Negri nelle ore d'inizio lezioni). Dall'attività di controllo della via ne è scaturita un'attività investigativa che ha portato a una denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti e al deferimento di un minorenne all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi. Altri quattro minori sono stati denunciati in stato di libertà per i reati di minacce, lesioni e percosse. Sempre in via Dante è stato recuperato un ciclomotore in stato di abbandono e sono stati effettuati alcuni controlli relativamente a una persona senza fissa dimora che stazionava nella zona: dopo diversi approcci la stessa è stata ricoverata in una struttura sanitaria.