Videosorveglianza potenziata: 18 nuove telecamere tra movida e varchi urbani

Diciotto nuove telecamere per la sicurezza urbana: quattro nei punti caldi della movida, quattordici agli ingressi della città. È quanto prevede il progetto da 250mila euro approvato dalla giunta comunale di Piacenza e candidato a un bando del Ministero dell’Interno per ottenere fondi statali.

Il sistema di videosorveglianza — sviluppato dalla fiorentina WePro Engineering — punta a migliorare il controllo del territorio e la percezione di sicurezza, supportando le forze dell’ordine nella prevenzione di microcriminalità e nella gestione degli accessi urbani. Le telecamere OCR, collegate al sistema Scntt della Polizia di Stato, saranno installate in nove varchi ad alto transito veicolare, mentre quelle di contesto saranno posizionate in aree centrali e frequentate da giovani, come Piazzetta Grida e Piazzale Genova.

Il progetto è stato validato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza e si basa su un patto firmato dalla sindaca Katia Tarasconi e dal prefetto Paolo Ponta. Per non perdere la corsa al finanziamento statale occorre presentare le carte progettuali entro il 26 giugno. Se l’obiettivo sarà centrato, il cronoprogramma prevede quattro mesi e mezzo di opere di installazione.