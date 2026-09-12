Villa Sant'Agata. Muti al Governo: datevi una mossa

«Verdi è il Michelangelo della musica. Vogliamo mettere l'accento sul fatto che questo luogo, la sua casa di Sant'Agata, è un luogo sacro non solo per gli italiani, ma per il mondo e tutto il mondo ci guarda. Questa casa venga restituita ai suoi splendori, sia un museo, un tempio, dove tutto il mondo venga in pellegrinaggio». Il maestro Riccardo Muti da Busseto, dove nella tarda mattinata ha incontrato la stampa al Teatro Verdi, spiega così il senso del 'Notturno', la serata di oggi organizzata a Villa Verdi di Villanova di Sant'Agata.

La casa del Maestro è recentemente stata acquisita dallo Stato italiano ma giace ancora in disarmo, in attesa di venire riportata agli antichi fasti. Nonostante l'approvazione di un progetto da 6,5 milioni di euro, i lavori non sono ancora partiti. «Tutto il mondo si ciba della musica di Verdi. 'Diede una voce alle speranze e ai lutti, pianse ed amò per tutti', come scrisse D'Annnunzio». E allora «facciamo un appello attraverso le note», facendo risuonare un luogo che «non appartiene più a Busseto, all'Italia o all'Europa, ma al mondo. Mi vergogno quando mi si chiede, ma la casa di Verdi? Questo segnale oggi sia di partenza vera, questo luogo sia di pellegrinaggio».

«Non è un concerto - spiega Muti - ma una riunione di un gruppo di musicisti che si siede davanti alla villa di Verdi e dice al mondo, e soprattutto al nostro: 'Vi date una mossa, volete svegliarvi?. Questo luogo deve risuonare delle note nate qui». Ancora: «Dobbiamo darci una mossa, che sia il governo di destra, di centro e di sinistra, hanno fatto schifo, c'è stato un abbandono». Ora che la Villa è dello Stato «si faccia presto a togliere l'imbarazzo di fronte al mondo»