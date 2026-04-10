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Villette in costruzione in fiamme, vigili del fuoco al lavoro

L'incendio sarebbe scaturito da una garage nella zona di Caratta

Marcello Tassi
Marcello Tassi
|4 ore fa
Vigili del fuoco- © Libertà/Pietro Zangrandi
Vigili del fuoco- © Libertà/Pietro Zangrandi
1 MIN DI LETTURA
Incendio nella tarda mattinata di oggi, venerdì 10 marzo, intorno a mezzogiorno, in alcune villette in costruzione all’ingresso del centro abitato di Caratta, in direzione Gossolengo.
Le cause sono ancora in fase di accertamento. Le fiamme - stando a quanto raccolto - sarebbero scaturite da un garage di una delle villette, coinvolgendo poi l’abitazione stessa. Nessuna persona è rimasta ferita né intossicata.
Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco, tra cui un’autoscala.
La foto-gallery di Pietro Zangrandi

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