Villette in costruzione in fiamme, vigili del fuoco al lavoro

Incendio nella tarda mattinata di oggi, venerdì 10 marzo, intorno a mezzogiorno, in alcune villette in costruzione all’ingresso del centro abitato di Caratta, in direzione Gossolengo.

Le cause sono ancora in fase di accertamento. Le fiamme - stando a quanto raccolto - sarebbero scaturite da un garage di una delle villette, coinvolgendo poi l’abitazione stessa. Nessuna persona è rimasta ferita né intossicata.

Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco, tra cui un’autoscala.

La foto-gallery di Pietro Zangrandi